Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otizme dikkat çekmek için Apollon Tapınağı mavi renkte ışıklandırıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesindeki Apollon Tapınağı otizme olan farkındalığı artırmak amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.
Didim Belediyesi, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Hisar Mahallesi'ndeki tarihi tapınağı ışıkla mavi görünüme kavuşturdu.
"Farklılığımız yok, ortaklığımız çok."
Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, etkinlikle otizme dikkat çekerek "Farklılığımız yok, ortaklığımız çok." ifadelerini kullandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi de Atatürk Kent Meydanı'ndaki süs havuzunu mavi renkle ışıklandırıldı.
Etiketler: Tarihi Eser
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