Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, 'Rüzgar Alayı' olarak bilinen komando birliğinde inceleme için Gökçeada'daydı.Milli Savunma Bakanı ve TSK komuta kademesi ilk kez birlikte adayı ziyaret etti.

Bakan Akar ve beraberindeki heyet daha sonra hükümet konağı'nda, Bozcaada ve Gökçeada Metropoliti Kyrillos Sykis ile Özel Gökçeada Rum Lisesi Müdürü İoakim Kamburopulos'la bir araya geldi.

Gökçeada'da yaşayan Rum cemaati, hem gösterilen ilgi ve destekten hem de rahatsızlanan bir Rum öğretmenin helikopterle Çanakkale’ye sevkinden dolayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesine teşekkür etti.

"Sizlerin güven içinde, mutlu, huzurlu olması bizler için son derece önemli"

Teşekkürleri kabul eden Milli Savunma Bakanı Akar, şunları söyledi:

"Hem bu ada özelinde hem de Türkiye genelinde bizim vatandaşlık anlayışımız belli. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda hiçbir ayrım söz konusu değil. Devletimiz sağlıkta, eğitimde ve diğer alanlarda her türlü hizmeti, desteği veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda son derece alicenap, dünyadaki tüm gelişmelere, ülkelere örnek olacak bir tutum içinde.

İnsani değerler bakımından, vatandaşlık hakkı, hukuku, özgürlükler bakımından bizim için hiçbir ayrım söz konusu değil. Maalesef bazı ülkelerde bazı tahditlerin, sınırlamaların olduğunu görüyoruz. Sizlerin güven içinde, mutlu, huzurlu olması bizler için son derece önemli. Geleceğe, ileri bakmamız, vatandaş olarak, komşu olarak buradaki hayatımızı kolaylaştıracak birtakım tedbirleri birlikte almamız lazım."

Ziyaretin ardından Hükümet Konağı'ndan ayrılan Akar ve TSK komuta kademesine vatandaşlar yakın ilgi gösterdi.