Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB: Azerbaycan ordusu personelinin komando temel eğitimleri devam ediyor
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu personelinin Isparta'daki komando temel eğitimlerinin devam ettiğini duyurdu.
Mili Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Azerbaycan ordusu askerlerinin Isparta'daki eğitimlerine yönelik açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu personelinin, Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki komando temel eğitimleri devam ediyor." ifadesine yer verildi.
Azerbaycan askerlerinin eğitim esnasındaki görüntüleri de paylaşıldı.
Kahraman Azerbaycan Ordusu personelinin, Isparta’da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki komando temel eğitimleri devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/roS9138GcA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan
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