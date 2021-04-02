Mili Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Azerbaycan ordusu askerlerinin Isparta'daki eğitimlerine yönelik açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu personelinin, Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki komando temel eğitimleri devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Azerbaycan askerlerinin eğitim esnasındaki görüntüleri de paylaşıldı.