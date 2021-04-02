1921 yılında Yunan ordusu Denizli´nin Cabar köyünü işgal etti. Köyün içine dağılan Yunan askerleri, bütün evleri ateşe verdi. Yangından canını kurtarmak için dışarı çıkanlar ya süngülenerek ya da kurşunlanarak öldürüldü.

Yaşlı, kadın ya da çocuk ayırt edilmedi. 83 köylü vahşice katledildi.

Cabar milli mücadele şehitliği ve anıtı törenle açıldı

Milli mücadelenin yürek burkan hikayesi için köyde, Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve Anıtı yapıldı. Şehitlerin ismi tek tek anıta yazıldı.

O dönemde görev yapan Çivril Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinin isimlerinin de eklendiği anıt törenle açıldı.

Ağıtlar derlenerek Türk Halk Müziği repertuarına kazandırıldı

Törende şehitler için Kuran okundu. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Ayrıca bu acıyı yaşayan Cabar halkının yaktığı ağıtlar da derlendi ve Türk Halk Müziği repertuarına kazandırıldı.