Polis ekiplerince 22 Nisan Perşembe günü 19.00'da başlayan ve bugün 05.00'te sona eren 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 666 iş yeri, 237 araç ve 3 bin 644 kişi kontrol edildi.

340 bin 707 lira para cezası kesildi

Kontrollerde 32 kişiye maske takmama, 116 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, 15 kişiye sosyal mesafe kuralına uymama ve 2 kişiye de karantinayı ihlalden 340 bin 707 lira ceza uygulandı.