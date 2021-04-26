Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de tedbirleri ihlal eden 165 kişiye 340 bin 707 lira ceza
[Fotoğraf:AA (Arşiv)]
Osmaniye'de koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 165 kişiye 340 bin 707 lira ceza uygulandı.
Polis ekiplerince 22 Nisan Perşembe günü 19.00'da başlayan ve bugün 05.00'te sona eren 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 666 iş yeri, 237 araç ve 3 bin 644 kişi kontrol edildi.
340 bin 707 lira para cezası kesildi
Kontrollerde 32 kişiye maske takmama, 116 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, 15 kişiye sosyal mesafe kuralına uymama ve 2 kişiye de karantinayı ihlalden 340 bin 707 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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