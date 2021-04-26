Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Adıyaman çevreleri ile sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar, akşam ve gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken, salı günü yağışlar Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacak. Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hafta sonuna doğru iç ve doğu kesimlerde yağışlar yeniden kendisini gösterecek.

Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Rüzgarın, yurdun batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.