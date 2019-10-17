Türkiye
Osmaniye'de PKK'ya ait malzeme ele geçirildi17 Ekim 2019 Perşembe 16:06 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 16:55
Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve malzeme bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen terörle mücadele kapsamında, Yarpuz köyü kırsalında arama tarama çalışması yapıldı.
Çalışma sonucunda terör örgütü PKK mensuplarına ait toprağa gömülü mühimmat, yaşamsal ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konduğu, geri kalanların ise imha edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA