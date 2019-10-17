Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, YPG/PKK terör örgütü yandaşları, "kimyasal silah ve fosfor bombası" gibi yasaklı silahlar kullanıldığı yalanını dolaşıma sokmaya çalıştı.

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Türk Ordusu'nun kimyasal silah kullandığı yalanıyla hastanede müdahale edilen bir kişinin görüntüsünü paylaştı. Ancak Suriye'de Esed rejiminin kimyasal saldırıları sonrasında Nisan 2017'de saldırıdan etkilenen birisinin görüldüğü fotoğrafın ayrı bir mecrada yayımlandığı ortaya çıktı.

Kaynak: AA