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Erzincan'da kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı17 Ekim 2019 Perşembe 15:45 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 15:57
Erzincan'da 3 metrelik su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
[Fotoğraf: AA]
Erzincan kent merkezine bağlı Heybeli Köyü'nde 3 metrelik su kuyusuna ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen ekipler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı.
Kuyuya inen görevliler, halatla bağladıkları ineği, iş makinesiyle çekti. Durumu iyi olan inek, sahibine teslim edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
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