İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurulan sahte emlak ofisleri üzerinden dolandırıldığını söyleyen çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçti.

Satışın yoğun olduğu bölgelerde kurulan 4 sahte emlak ofisinde profesyonel bir izlenim veren suç örgütünün çeşitli internet siteleri ve radyolara ilan verip gayrimenkul almak için gelen vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

5 ay boyunca izlendiler

Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 5 ay önce savcılık talimatıyla başlatılan soruşturmada teknik ve fiziki takip yapıldı. 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 30 şüpheli yakalandı.

"Kimliği Getir, Daireyi Götür" sloganıyla reklam veren çetenin, 120 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

150 milyon liralık vurgun

Operasyonda, 20 tapu, 40 çek ve senet, 35 telefon, çok sayıda gayrimenkul satış sözleşmesi ve dolandırılan miktarların yazılı olduğu notlar ele geçirildi.

Dolandırıcıların, mağdurlara farklı adresler göstererek ya da sahte tapularla satış yaptığı öğrenildi. Bu yolla 150 milyon liraya yakın vurgun yapıldı.

"Deniz kenarını gösterip dağbaşını satıyorlar"

Bu arada, suç örgütü tarafından dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar, ifade vermek üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geldi.

Şüpheliler tarafından 190 bin lira dolandırıldığını savunan Siyami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Aktaş, "Mesela deniz kenarından arsa alıyorsunuz, dağbaşı çıkıyor. Ben köyün altından aldım arsayı, adam bana 1,5 kilometre ileriden tapu vermiş." diye konuştu.

Mağdur olduğunu belirten Fatma Hacıoğlu ise "30 bin liram alındı. Bankaya yatırdım, dekontum var. 5-6 aydır bekliyorum. En sonunda tehdit aldım. 'İstediğin yere şikayet edebilirsin.' dediler. O yüzden de mağdurum. Ben geceleri uyku uyuyamıyorum, rahatsız oldum." dedi.

İfade için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar, sağlık kontrolüne götürülmek üzere emniyetten çıkarılan şüphelilere tepki gösterdi.

Kaynak: TRT Haber, AA