A Milli Futbol Takımının oyuncularıyla başlayan asker selamı, dalga dalga tüm yurda yayıldı.

Mehmetçiğe gönderilen selamların ardı arkası kesilmiyor.

Genç, yaşlı, işçi, öğrenci...

Asker selamı harekatın sembolü oldu

Yurdun dört bir yanından vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere selam gönderdi.

İstanbul'da darülaceze sakinleri, Malatya'da şehitliği ziyaret eden gençler ve Adana'da da ortaokul öğrencileri asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na desteğini gösterdi.

Polislerden askerlere destek

Harekata bir destek de Erzurum'dan geldi. Sürat pateni sporcuları ellerinde ay yıldızlı bayraklarıyla Mehmetçiğe selam gönderdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde harekata katılan askerlere destek bu kez polislerden geldi.

Çiftçilerden askerlere kuru üzüm

Kahramanmaraş'ta muhtarlar, Siirt Pervari'de işçiler asker selamıyla destek verdi Mehmetçiğe.

Manisalı çiftçiler de askerlere kuru üzüm gönderdi.

Kaynak: TRT Haber