Mehmetçiğe asker selamıyla destek yağıyor17 Ekim 2019 Perşembe 14:50 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 15:42
Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine asker selamı gönderiyor.
A Milli Futbol Takımının oyuncularıyla başlayan asker selamı, dalga dalga tüm yurda yayıldı.
Mehmetçiğe gönderilen selamların ardı arkası kesilmiyor.
Genç, yaşlı, işçi, öğrenci...
Asker selamı harekatın sembolü oldu
Yurdun dört bir yanından vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere selam gönderdi.
İstanbul'da darülaceze sakinleri, Malatya'da şehitliği ziyaret eden gençler ve Adana'da da ortaokul öğrencileri asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na desteğini gösterdi.
Polislerden askerlere destek
Harekata bir destek de Erzurum'dan geldi. Sürat pateni sporcuları ellerinde ay yıldızlı bayraklarıyla Mehmetçiğe selam gönderdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde harekata katılan askerlere destek bu kez polislerden geldi.
Çiftçilerden askerlere kuru üzüm
Kahramanmaraş'ta muhtarlar, Siirt Pervari'de işçiler asker selamıyla destek verdi Mehmetçiğe.
Manisalı çiftçiler de askerlere kuru üzüm gönderdi.
Kaynak: TRT Haber