İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çok sayıda kişinin ev alırken dolandırıldıkları yönünde aldıkları şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 5 ay önce savcılık talimatıyla başlatılan soruşturmada teknik ve fiziki takip yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu 4 farklı grup halinde çalışan emlak dolandırıcılarının izledikleri yöntemler de ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin radyo ilanları verdikleri "Kimliğini getir tapuyu götür" sloganıyla kendilerine müşteri aradıkları öğrenildi.

Mağdurlarına deniz kenarında arsa gösteren şüphelilerin, gerçekte dağ başında yerler sattıkları, kendilerinin olmayan daireler için kapora alarak, türlü sebeplerle alıcının satıştan vazgeçmesini sağlayarak paralara el koydukları tespit edildi.

Ev sahibi kılığına girmişler

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin bazı olaylarda kendilerinin olmayan daireleri alıcılara gösterdikleri, bazı çete üyelerinin bu sırada ev gibi pazarlığa girdiği anlaşıldı.

Gelen müşterinin sosyal ve ekonomik durumlarına göre, kılık kıyafetler giydikleri, konuşma ve davranışlarını buna göre ayarladıkları öğrenilen şüphelilerin, mağdurları "Daire 800 bin liradan fazla ediyor. Ancak paraya ihtiyacımız var. Bugün 150 bin lira getirirseniz 500 bin liraya daireyi satacağız" diyerek kandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin parayı aldıktan sonra tapu işlemleri sırasında gerçek ortaya çıkmadan ortadan kayboldukları öğrenildi.

Lüks ofis açmışlar

Şebekenin inşaat ve emlak firması görünümünde bürolar açarak lüks bir şekilde döşeyerek sahte belgelerle ipotekli daireleri sattıkları, arsa olarak gösterdikleri ve kapora dolandırıcılığı suçlarını işledikleri belirlendi.

Ayrıca dolandırıcılık yapan 4 grubun suçu organize bir şekilde yaptıkları, grupların organize suç örgütleri yapılanmasına sahip oldukları, iş bölümü ve hiyerarşik yapılanma içinde oldukları tespit edildi.

33 adreste eş zamanlı baskın

Polis gerekli delillerin toplanmasını ardından bu sabaha karşı çete üyelerine karşı operasyon başlattı.

Polis daha önceden belirlediği Esenyurt ilçesinde 24, Avcılar ilçesinde 4, Küçükçekmece ilçesinde 2, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde birer adres olmak üzere toplam 33 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

32 hedef kişinin yakalanması için yapılan çalışmalarda 8'i kadın 22'si erkek toplam 30 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Baskın yapılan evlerde 20 adet emlak tapusu, 40 adet çek ve senet, 35 adet cep telefonu, çok sayıda bilgisayar belleği, çok sayıda taşınmaz gayrimenkul satış sözleşmesi ile mağdurların isimlerinin ve dolandırmayla elde edilen paraların yazılı olduğu notlar ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusuna Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

Kaynak: DHA