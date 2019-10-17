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Kırşehir'de tarihi eser operasyonu: 32 obje ele geçirildi17 Ekim 2019 Perşembe 14:02 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 14:18
Kırşehir'de Van'dan İstanbul'a giden otomobile düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait 32 parça tarihi eser ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Van'dan İstanbul'a giden otomobili Kırşehir-Kırıkkale karayolu Karahıdır Köyü kavşağında durdurdu.
Otomobilde Bizans dönemine ait 32 parça tarihi eser ele geçirildi.
Aramada Bizans dönemine ait küp ve 4 tabak ile 27 obje bulundu.
Otomobil sürücüsü S.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: tarihi eser Bizans dönemine ait eser