FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası ve 15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Arslantürk, terörün dini, milliyeti ve rengi olmadığını belirterek, "Dualarımız şu an Suriye'nin kuzeyinde vatanımız için mücadele eden Mehmetçik'imiz ile. Allah hepsini sağ salim ailelerine kavuştursun, ayaklarına taş değdirmesin. Hainlerden arındırılmış ordumuzun sınırlarımız içinde ve dışındaki başarılarına şahit oluyoruz. Elhamdülillah, 15 Temmuz'da arındırdığımız pınar, şimdi barışa akıyor." dedi.

Arslantürk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamı'nda buluşan 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri adına yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra FETÖ, PYD, PKK ve DEAŞ'ın aynı safta buluştuğunu söyledi.

15 Temmuz'da en yakınlarını kaybeden şehit aileleri ile gaziler olarak toplandıklarını ifade eden Arslantürk, "O gece terör örgütü FETÖ'nün ülkemizi işgal girişimine hep birlikte tanıklık ettik. Çok şükür ki yine o gece millet olarak meydanlara akıp bu hayasızca akını durdurduk. 15 Temmuz'dan sonra 'Peygamber Ocağı' dediğimiz ordumuzun içinde yuvalanan teröristler mahkemelerde hesap verdi." diye konuştu.

Arslantürk, böylece vatan hainlerinin TSK'dan temizlendiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üç yıl sonra, milletimizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın terörden korunması için Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Operasyonla pek çok terörist etkisiz hale getirildi. Ancak teröristlerin saldırıları sonucu sivil ve asker şehitlerimiz de oldu. Şehitlerimizin yakınlarının ne yaşadığını en iyi biz biliyoruz. Ocaklarına düşen ateşi söndüremesek de dualarımızla şehit ailelerimizin yanındayız. Bütün bu süreçte müttefikimiz olduğunu iddia eden Batılı devletlerin ve Arap Birliğinin açıklamalarını da gördük.

Teröre terör demeyen, ambargodan, yaptırımdan bahseden bu ülkeleri 15 Temmuz'dan biliyoruz. Söz konusu Türkiye olunca demokrasi anlayışlarını askıya alıp darbeden, terörden yana tavır koyanlara en güzel cevabı 15 Temmuz'da verdiğimiz gibi bugün de Barış Pınarı Harekatı ile vereceğiz inşallah."

"15 Temmuz'da arındırdığımız pınar, şimdi barışa akıyor"

Operasyon başladığında dost ve düşmanın kendini belli ettiğini vurgulayan Arslantürk, "Bir kez daha çok net gördük ki FETÖ'sü, PYD'si PKK'sı, DEAŞ'ı aynı safta buluştu. Firari FETÖ'cüler PKK'ya selam duran açıklamalar yaptı, yapıyor. YPG üç gün öncesine kadar savaştığını iddia ettiği DEAŞ'lıları hapishanelerden çıkarıp serbest bıraktı." ifadesini kullandı.

Arslantürk, şunları kaydetti:

"Terörün dini, milliyeti, rengi yoktur. Bizler de yıllardır terörden çok çeken ve ayırt etmeksizin terörün karşısında dimdik ayakta duran yegane milletiz. Elbette bu zor günleri de birlik ve beraberlik içinde durarak geride bırakacağız. Dualarımız şu an Suriye'nin kuzeyinde vatanımız için mücadele eden Mehmetçik'imiz ile. Allah hepsini sağ salim ailelerine kavuştursun, ayaklarına taş değdirmesin. Hainlerden arındırılmış ordumuzun sınırlarımız içinde ve dışındaki başarılarına şahit oluyoruz. Elhamdülillah, 15 Temmuz'da arındırdığımız pınar, şimdi barışa akıyor."

Açıklamadan sonra, şehit aileleri ve gaziler Mehmetçik selamı verdi, Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kerim Öztürk, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kaynak: AA