Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hem yurt içinde hem sınır dışında başarıyla sürüyor.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışmalar sonucu PKK'lı teröristlerce il merkezi kırsalındaki araziye gizlenmiş yaşam malzemesi olduğu bilgisinin alındığı aktarıldı.

Bunun üzerine 14 Ekim'de "Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-21 Operasyonu"nun başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Operasyon kapsamında 16 Ekim'de 5 sığınak ve 5 depo tespit edilmiş, aramalarda muhtelif cins ve miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak ve depolar güvenlik güçlerimizce imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Sığınaklarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, teröristlere ait 8 sığınak imha edildi. İmha edilen sığınaklarda ele geçirilenler şunlar:

"31 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 bixi makineli tüfek, 3 keskin nişancı tüfeği, 2 tabanca, 5 G-3 piyade tüfeği, bir bombaatar, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 11 bin 286 kalaşnikof fişeği, bin 340 bixi fişeği, bin 346 keskin nişancı tüfeğine ait fişek, 20 G-3 mühimmatı, bir bombaatar mühimmatı, 22 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 244 mekanik fünye, 500 gram C-4 patlayıcı, bir PKM makineli tüfek mekanizması, bir M-16 piyade tüfeği namlusu, 21 kalaşnikof şarjörü, 2 G-3 şarjörü, 2 Kanas şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 3 kamera, 3 güneş paneli, 14 büyük tüp, 6 akü, 108 pil, 10 EYP yapımında kullanılan devre kartı, 5 termal şarj pili, 285 metre sera naylonu, 2 çadır, 5 çift mekap ayakkabı, bir jeneratör, 3 dürbün, 18 cep telefonu, 2 araç telsizi, 6 el telsizi, bir LCD televizyon, 100 metre antikron kablo, 550 kilogram un, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzemesi."

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA