Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de ormanlık alanda yangın
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kızyusuflu köyü Acaroba mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, 6 dönümlük alan zarar gördü.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Aynı bölgede 3 gün önce çıkan yangında bir hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.
Etiketler: Osmaniye Orman Yangını
Son Haberler
- 20:38
- 19:48
- 19:26
- 19:35
- 18:56
Sıradaki Haber
Çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu: O anlar kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz