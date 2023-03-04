Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu: O anlar kamerada
[Fotograf: AA]
Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğun cipin altında kalmaktan son anda kurtulması, araç kamerasına yansıdı.
100. Yıl Mahallesi 1003. Cadde'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk, yol kenarında duran dolmuşun önünden aniden yola çıktı.
Bu sırada yolda ilerleyen cipin sürücüsü, çocuğu fark edince hemen durdu.
Cipin hafif şekilde temas ettiği çocuk, yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan çocuk yoluna devam etti.
Olay anı ise başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: Karabük
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