Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan birinin terör örgütünün sözde emiri olduğu ileri sürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ve örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldıkları iddia edilen zanlıları yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.
Ekipler, 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Suriyeli M.M, Y.A. ve H.Ş.'yi gözaltına aldı.
Zanlılardan M.M.'nin örgütte sözde emir olarak görev yaptığı, diğerlerinin de silahlı eylemlere katıldıkları ileri sürüldü.
Şüphelilerin evlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 14:45
- 14:46
- 14:31
- 14:27
- 14:52
Sıradaki Haber
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz