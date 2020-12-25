Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi'nde Aksu Çayı'nın denizle birleştiği noktada, balıkçıların bulunduğu 4 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Batan teknedeki 3 balıkçı, yüzerek su yüzeyinde kalmaya çalıştı.

Çevredeki balıkçılar kurtardı

Çevreden geçen başka balıkçılar boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtardı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine gelen deniz polisi ve sahil güvenlik botları sevk edildi.

Karaya çıkarılan balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.