Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da balıkçı teknesi alabora oldu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da 4 metrelik bir balıkçı teknesi alabora oldu. Teknede bulunan 3 kişi kurtarıldı. Kurtarılan balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi'nde Aksu Çayı'nın denizle birleştiği noktada, balıkçıların bulunduğu 4 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.
Batan teknedeki 3 balıkçı, yüzerek su yüzeyinde kalmaya çalıştı.
Çevredeki balıkçılar kurtardı
Çevreden geçen başka balıkçılar boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine gelen deniz polisi ve sahil güvenlik botları sevk edildi.
Karaya çıkarılan balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Balıkçılık Sahil Güvenlik
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