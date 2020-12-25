Adana Ceyhan Belediyesi'nde 5 kişinin tutuklandığı soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

İddiaya göre; ruhsat alması sorunlu olan işletmelere usulsüz bir şekilde ruhsat veriliyordu.

300 milyon liralık yolsuzluk

Ruhsat kaynaklı kesilecek cezaların rüşvet karşılığı silinmesi de iddialar arasında. Belediyenin imar planının iptal edilmesine rağmen, rüşvet karşılığı 100’e yakın projede ruhsat usulsüzlüğü yapıldı. Buna karşılık da 300 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü.

Rüşvet çarkında paraların, Ceyhanspor üzerinden toplandığı belirlendi. Paralar, Ceyhanspor'a yardım adı altında alınıyor ve çoğu için makbuz kesilmiyordu.

Eski belediye başkanı iddiaların odağında

Toplanan yardım paralarının nereye harcandığıyla ilgili olarak da hiçbir kayıt bulunmuyor. Yine belediye tarafından yaptırılan bir kreşe yardım adı altında toplanan paraların da nereye gittiği bilinmiyor.

Ceyhan Savcılığının yürüttüğü soruşturmada bazı iş adamları ve belediye personelinin itirafçı olduğu öğrenildi.

Rüşvet, irtikap, suç örgütü kurma iddiasıyla tutuklananlar arasında CHP'li eski belediye başkanı Kadir Aydar da bulunuyor.