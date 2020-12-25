İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, iki günden beri etkili olan kar yağışı yüzünden Pervari'ye bağlı 11 köy ve Şirvan'a bağlı 7 köy ve 4 mezranın yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirtti.

Ulaşıma kapanan köy yollarında ekiplerin gece geç saatlere kadar yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Canpolat, Şirvan'da doğum sancısı çeken üç ağır hastanın ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

Canpolar, "Önceliğimiz yollarda mahsur kalan araçlar, gelen ihbarlar ve hastalardır. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istiyoruz" uyarısında bulundu.

Şirvan köy yolları ulaşıma açılırken, Pervari'de de yol açma çalışmaları devam ediyor.