Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobille kaçarken polislere çarpan yankesiciler yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir pazarda yankesicilik yaptıktan sonra kaçarken, otomobille iki polise çarpan şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve araçta 6 cep telefonu ve 13 bin lira ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, semt pazarında yankesicilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli Y.B.'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
Zanlının Çorlu ilçesinden otomobille geldiği bilgisi üzerine ekipler, aracı TOKİ uygulama noktasında durdurmak istedi. Otomobiliyle iki polise çarpan sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayda polisler hafif yaralandı.
Sürücü Ş.B. ve araçtaki eşi S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve araçta 6 cep telefonu ve 13 bin lira ele geçirildi.
Y.B, Ş.B. ve S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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