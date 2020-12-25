Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde zehir tacirlerine operasyon: 20 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu örgütlü olarak deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) nakledip sattığı ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Mersin merkez ile Tarsus ilçesi, Adana, Van ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belirlenen adreslere, 300 polisin katılımıyla drone ve narkotik köpeği destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı, satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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