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Türkiye
AA 20.09.2023 17:45

Osmaniye'de çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir jandarma personeli şehit oldu. 2 jandarma personeli de yaralandı.

Osmaniye'de çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
[Fotograf: AA]

Fakıuşağı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın yaptı.

Arama yapmak için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

Ağır yaralanan 2 jandarma personeli ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı jandarmalardan biri doktorların müdahalesine rağmen şehit düştü, diğerinin tedavisi sürüyor.

Şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, "Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, A.D. adlı şüpheli şahıs tarafından açılan ateşte, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal hafif yaralandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ise ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kahraman Jandarma Asb.Kd.Bçvş. Hasan Bozkurt maalesef kurtarılamayarak şehit oldu. Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

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Jandarma Genel Komutanlığı Osmaniye Şehit
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