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Türkiye
AA 20.09.2023 16:34

Türk Kızılay, Libya'ya 150 ton insani yardım malzemesi gönderdi

Türk Kızılay, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 150 tonu aşkın insani yardım malzemesi gönderdi.

Türk Kızılay, Libya'ya 150 ton insani yardım malzemesi gönderdi

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, Libya'da meydana gelen selin ardından bölgeye ulaşan ekiplerin yardım çalışmalarına katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Selden etkilenen ailelerin ziyaret edilerek ihtiyaçlarının belirlendiği aktarılan açıklamada, acil yardım paketlerini bölgeye ulaştıran Türk Kızılay'ın arama kurtarma ekiplerine de destek verdiği kaydedildi.

Türk Kızılay, Libya'ya 150 ton insani yardım malzemesi gönderdi

Açıklamada, Kızılay'ın bölgeye ulaştırdığı mobil beslenme aracıyla sıcak yemek verdiği bilgisine yer verildi.

Afetzedeler için uçak ve gemilerle milletin yardımlarını Libya'ya ulaştıran Kızılayın, şimdiye kadar 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye gönderdiği anlatılan açıklamada, gıda, hijyen malzemesi, giyim, barınma desteklerinin yanı sıra maske, el feneri, iletişim cihazı, mum, pil, taşınabilir şarj aleti, ceset torbası gibi malzemelerin de bölgeye ulaştırıldığı ifade edildi.

Türk Kızılay, Libya'ya 150 ton insani yardım malzemesi gönderdi

"Zor gününde Libya için el ele"

Ayrıca, tam donanımlı mobil iletişim aracındaki uydu haberleşme sistemiyle kesintisiz iletişim imkanı sağlandığı vurgulandı.

Türk Kızılay, Libya'ya 150 ton insani yardım malzemesi gönderdi

Açıklamada, "Zor gününde Libya için el ele" sloganıyla bölge için yardım kampanyası başlatan Kızılay'ın, sevk edilecek 5. gemide yer almak üzere battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, konserve yiyecek, uyku tulumu, jeneratör, giysi ve bebek mamasından oluşan 78 ton yardım malzemesi hazırladığı bildirildi.

Libya Kızılay'ı ile koordineli olarak afetzedelere yardım eden Türk Kızılay'ın, söz konusu çalışmaları sürdüreceği belirtildi.

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