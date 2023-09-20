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Türkiye
AA 20.09.2023 17:15

Peynir bidonuyla gizlenmiş 267 sikke ele geçirildi

Van'da peynir bidonu ile valize gizlenmiş, tarihi eser olduğu değerlendirilen 267 sikke ele geçirildi. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Peynir bidonuyla gizlenmiş 267 sikke ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Erciş-Ağrı yolunda bir araçta yapılan aramada, peynir bidonu ile valize gizlenmiş, tarihi eser olduğu değerlendirilen altın renginde 267 sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen sikkelerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Van Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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Tarihi Eser Van Kaçakçılık
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