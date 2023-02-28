Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 15.42'de olan deprem, yerin 12,93 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Vatandaşlar kendini sokağa attı

Deprem, ilçede kısa süreli paniğe yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Osmaniye Valiliği, deprem sebebiyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

Sarsıntı sebebiyle bölgedeki kuruluşlara ihbar gelmediği, taramaların devam ettiği ifade edildi.

[Fotoğraf: DHA]