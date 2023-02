6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sonra, beklenen İstanbul depremi nedeniyle üniversitelerindeki tüm binaların güvenlik seviyeleri tekrar sorgulandı.

Son depremlerin ardından binanın risk taşıması sebebiyle boşaltılmasına karar verildi.

[Fotoğraf: DHA]

Hasta kabulleri ve ameliyatlar durdu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da kapatılan bölümlerde tahliye ve hasta sevki başladı.

Üniversitenin inşaat fakültesi öğretim üyeleri, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkesindeki tüm yapıları inceledi. Değerlendirmeleri sonucunda, dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan monoblok binalar, yemekhane ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesinde olmadığını, risk taşıdığını tespit edildi.

Dün alınan kararla dahili ve cerrahi bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durduruldu.

[Fotoğraf: DHA]

"Krize girmiş vaziyetteyiz"

Bugün kapatılan bölümlerde tahliye ve hastaların sevki yapılmaya başlandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Şu an tıkanmış ve krize girmiş vaziyetteyiz. Bu karardan sonra şu an hasta kabul edemiyoruz. Mevcut yatan hastalarımızı da çevre hastanelere sevk ediyoruz. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarımız için 112 ile görüşerek onların transferini sağlamaya çalışıyoruz. Bu bölge monoblokta 2008 yılında güçlendirilmişti, tek bir bölümü kalmıştı güçlendirilmeyen orayı da güçlendirmiştik. Ama 2008'deki güçlendirme kriterleri deprem yönetmeliği ile 2023'teki yönetmelik çok farklı. Şu an bilim insanları bize riskli olduğunu söyleyince, bizim de riskli olduğu rapor edilmiş bir yerde insanımızı çalıştırmamız mümkün değil" dedi.

[Fotoğraf: DHA]