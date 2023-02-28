Adıyaman'da Alitaşı Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Hanım Teyze 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazın altında sıkışmış bir şekilde kurtarılmayı bekliyordu.

Enkaz hiç kolay değildi. Ancak UMKE personeli yaklasık 50 santimetrelik bir alanda hayat kurtarmak için saatler geçirdi. Sonucunda da yakın temas kuruldu.

Zamanla yarıştılar

Hanım Teyze'ye sıkıştığı yerde ilk olarak damar yolu açıldı, serum takıldı.

Saatlerdir bekleyen Hanım Teyze karşısında UMKE'yi görünce duygulandı.

Çok dar bir alanda ilk müdahale yapıldı ama bu hiç de kolay olmadı.

Saatler süren kurtarma heyecanı kaydedildi

İlk müdahale saatler aldı. Günlerce moloz yığınları arasında bekleyen kadın karanlıktaydı.

Gece yarısı başlayan kurtarma operasyonu sabahın ilk ışıklarında sona erdi.

UMKE personelinin kurtarma mücadelesi tam 7 saat sürdü.

93. saatte kurtarılan Hanım Teyze onu kurtaran kahraman ekibin omuzlarında hastaneye sevk edildi.