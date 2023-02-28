El yazması eserler, ünlü edebiyatçı ve yazarların ilk baskı kitapları... Tümü depremzedeler yararına düzenlenecek mezatta satışa sunulacak.

Üsküdar Sahaflar Çarşısı, koleksiyonlarındaki yaklaşık 400 eseri mezata çıkaracak.

İlk baskılar da olacak

Sahaf Ali Karabeyeser, içerisinde ağırlıklı olarak kültür, düşünce, edebiyat kitapları olacağını söyleyerek, "Kimi ilk baskılar olacak. Osmanlıca kitaplar olacak. Herkese hitap edebilecek bir yelpaze oluşturmaya çalışıyoruz mezata çıkacak kitaplarda. Amacımız da o gün buraya gelecek olan kitle içerisinde herkesin kendine göre yardım için alacağı bir kitap bulabilmesi" dedi.

Her cüzde Abdülhamid’in özel mührü var

Mezatta sergilenecek eserlerden biri de Sultan 2. Abdülhamid’in hediye olarak Hafız Osman hattından bastırdığı ve 30 cüzden oluşan Kur'an-ı Kerim seti. Her cüzde Abdülhamid’in özel mührü de bulunuyor.

Mezat 4 Mart Cumartesi saat 15.00'te Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda gerçekleşecek. Elde edilecek gelir AFAD'a bağışlanacak.

Sahaf Yaşar Yeşil, herhangi bir kar gütmediklerini söyleyerek, "Elde edilecek karların tamamını depremzedeler yararına bölgeye göndereceğiz. Herkesin mezatımıza katılmasını bekliyoruz. İnşallah güzel geçeceğini umuyoruz" dedi.

Mezatlar önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş