Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 1 derece, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Kars ve Ağrı'da 11, Erzurum'da 9, Erzincan ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da, kaldırım ve yollarda buzlanma, bina çatılarında ise sarkıtlar oluştu.

Araç camları ile bazı ağaç dallarının buzla kaplandığı kentte, tarihi çeşme ve cami önlerindeki şadırvanların etrafında buzlanma meydana geldi.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 130, Sarıkamış'ta 54, Ergan'da 52 ve Palandöken 2'de 48 santimetre oldu.

[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Kars Çayı'nın bazı bölümleri buzla kaplandı, yeşilbaş ördekler buz tutmayan alanlarda yiyecek aradı.

Sarıkamış ilçesinde camlar buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, Asboğa Deresi buzla kaplandı.

Sarıkamış Belediyesi anonslar yaparak özellikle çarşı bölgesindeki bina çatılarında tehlike oluşturan kar ve buz kütlelerini temizletme çalışması başlattı. Çatılardan dökülen kar ve buzlar kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı.

[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Kura Nehri'nde ise buzlanma ve pus oluştu.

Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava nedeniyle nehir ve dereler dondu, ev ve iş yeri camları buz tuttu.

Şehir mezarlığında bulunan su deposunda metrelerce buz sarkıtı oluştu.