Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis: Gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı, sis kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle çift taraflı gemi trafiğine kapatıldı.
Kentte sabah erken saatlerde başlayan yoğun sis, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ile Ortaköy'den Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresinde etkisini gösterdi.
Yoğun sis, Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri ile Büyükçekmece'de de yer yer etkili oldu.
Boğaz ile diğer bölgelerde görüş mesafesi düşerken bazı vapur seferleri de iptal edildi.
İstanbul Boğazı'nda, sis kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle gemi trafiği saat 10.27'den itibaren çift taraflı geçici askıya alındı.
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı
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