6 Şubat'taki depremlerin ardından Pamukova ilçesine gelen Çankaya ve Yıldırım aileleri, Elperek Mahallesi'ndeki apartman dairesinde 2 yıl boyunca kira ödemeden konaklayacak.

Hatay'da büyük hasar gören 5 katlı Vahit Dede Apartmanı'nın ikinci katında depreme yakalanan Emin Çankaya, depremin ardından ailesi ve akrabalarıyla tanıdıkları vasıtasıyla Pamukova'ya ulaştı.

Çankaya, deprem nedeniyle her şeylerini kaybettiklerini, canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

"Burada hayata tekrar bağlanmaya çalışıyoruz"

Depremlerin ardından geldikleri Pamukova'da kendilerine yardımcı olanlara teşekkür eden Çankaya, şunları kaydetti:

"Allah devletimize zeval vermesin. Burada evlerini açan dostlar, yardımseverler yaramızı biraz hafifletmeye çalıştılar. Allah razı olsun kendilerinden. Çok şükür burada sığınacak yerimiz oldu. Bizlere insanlığın var olduğunu gösterdiler. O anı şimdi anlatırken bile yaşıyoruz. Kendimi yerde buldum, zor toparladım. Su depoları filan düştü, zor kurtulduk. Allah kimseye yaşatmasın. Burada hayata tekrar bağlanmaya çalışıyoruz."

Depremde birçok akrabasını kaybeden ve yaşadıklarını anlatırken duygulanan Emin Çankaya'nın eşi Esmahan Çankaya da çok korktuklarını dile getirdi.

Hala kendilerine gelemediklerini aktaran Çankaya, "Pamukova'ya geldik, çok şükür iyi insanlarla karşılaştık. Orada kalanlar için çok üzülüyoruz. Keşke oradakilere herkes sahip çıksa... Rica ediyorum; herkes orada perişan olmuş, yardımınıza ihtiyacımız var. Sağ olun, var olun kapınızı açtınız bize, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Kendimizi evimizde hissettik"

Eşi ve 3 çocuğuyla aynı evde kalan Esmahan Çankaya'nın kardeşi Mehmet Dede ise ilk 2-3 gün çok zorluk çektiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annem yoğun bakımda bir hastanede dördüncü kattaydı, sırtımda indirdim. Sağ olsun İstanbul'da yeğenlerim var, onların vesilesiyle Pamukova'ya geldik. Mehmet abi sağ olsun A'dan Z'ye her şeyi düşünmüş. Gerçekten kendimizi evimizde hissettik. Çok teşekkür ediyorum ona. Bütün Pamukova halkı, esnafı bizi kucakladı. Yabancı hissetmedik."

Ev sahibi Mehmet Yıldırım da deprem olduğunu öğrenince üzüldüklerini dile getirerek, "Biz de depremi yaşadığımız için hemen ailece karar aldık, 2 sene boyunca hiç ücret almadan evimizi açtık. Diledikleri gibi yaşayabilirler. Zor durumda kaldıkları için bu kararı aldık. İnşallah onlar da memnun kalmıştır" dedi.