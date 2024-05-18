İsrail savaş kabinesinden Netanyahu'ya tehdit: Kazanabilecek bir hükümet kurarız

Gantz, düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun Gazze saldırılarındaki tutumunu eleştirdi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi dahil, savaş kabinesinin kabul etmesini istediği 6 maddelik eylem planını açıkladı.

Netanyahu'ya seslendi

Netanyahu'ya seslenen Gantz, "İsrailli esirlerin geri getirilmesi", "Gazze'deki Hamas yönetiminin devrilerek buranın askerden arındırılması", "Gazze'de ortak bir ABD, Avrupa, Arap ve Filistin yönetiminin kurulması", "tahliye edilen kuzeydeki İsraillilerin evlerine geri getirilmesi" ve "Suudi Arabistan ile normalleşmenin desteklenmesi" taleplerinde bulundu.

Gantz, Gazze'nin İsrail saldırıları sonrasındaki idaresine ilişkin bir planın 8 Haziran'a kadar onaylanmaması halinde liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisinin hükümetten çekileceğini söyledi.

Gantz, Gazze'nin idaresi konusunda Netanyahu'ya meydan okuyan Savunma Bakanı Yoav Gallant'a desteğini açıklamıştı.

Gallant ile Netanyahu, Gazze'nin idaresi konusunda karşı karşıya geldi

Gallant, 15 Mayıs'ta Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, uzun zamandır Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir karşılık alamadıklarını belirtmişti.

Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. Gazze'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir." demişti.

Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini belirten Gallant, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu ise X hesabından paylaştığı videoda, Gallant'ın eleştirilerine, "Hamas var olduğu sürece başka hiçbir aktör Gazze'yi yönetemeyecek, kesinlikle Filistin yönetimi değil." yanıtını vermişti.

Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'yi askeri olarak idare etmediği netleşene kadar hiçbir aktör kendi güvenliği korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini tek başına kabul etmeye hazır olmayacak." iddiasında bulunmuştu.