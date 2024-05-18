Parçalı Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.05.2024 17:45

Hindistan'da 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapıldı

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle başkent Yeni Delhi ve çevre eyaletlerde uyarı yapıldı.

Hindistan'da 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapıldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Hindistan Meteoroloji Dairesinin (IMD) açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'de dün hava sıcaklığı 47,1 dereceye ulaştı.

Çevre eyaletler Punjab, Haryana ve Rajasthan'da sıcaklık uyarısı yapıldı.

IMD yetkilisi Soma Sen Roy, sıcak çarpmasından kaçınmak için halkı öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaya, bol giysiler giymeye ve bol su tüketmeye teşvik etti.

Uzmanlar, 19 Nisan-1 Haziran tarihlerinde düzenlenen genel seçimler sebebiyle mitinglere katılan veya oy sırasında bekleyen seçmenlerin sıcak çarpmasına karşı önlem almasını istedi.

ETİKETLER
Hindistan Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
Sıradaki Haber
İsrail Cibaliya'da bir haftada 300 evi yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:23
Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, son yolculuğuna uğurlandı
18:14
Engelli personele 'tuvalet' görevine tepki
17:35
İsrail Cibaliya'da bir haftada 300 evi yıktı
17:33
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama
17:22
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği TRT Bil Bakalım’da
17:13
İsrail Kemal Advan Hastanesi çevresini vurdu: 28 ölü
Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan keyfiye, yenilikçi tasarımlarla sergilendi
Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan keyfiye, yenilikçi tasarımlarla sergilendi
FOTO FOKUS
Nizar Sadawi TRT'nin Gazze'deki gözü kulağı oldu
Nizar Sadawi TRT'nin Gazze'deki gözü kulağı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ