Doğu Akdeniz'de faaliyet gösterecek Oruç Reis araştırma gemisi, İstanbul-Mersin yolculuğu sırasında Antalya açıklarında demirledi.

Antalya Sahili açıklarında demirleyen ve üzerine dev Türk bayrağı bulunan gemiye vatandaşlar ilgi gösterdi. Hücum botunun da eşlik ettiği geminin daha sonra Mersin'e hareket etmesi bekleniyor.

4 Eylül'e kadar Antalya'da kalacak Oruç Reis daha sonra Akdeniz'de araştırma görevini yapacağı bölgeye hücumbotların eşliğinde intikal edecek.

Oruç Reis Gemisi'nde 55 mürettebat görev yapıyor. Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi modern sevk ve manevra sistemlerine sahip. Jeofizik araştırmaların yanısıra deniz tabanını ayrıntılı görüntüleyebilen gemide 2 ve 3 boyutlu haritalama sistemleri mevcut.

Gemide ayrıca uzaktan kumandalı sualtı aracının yanı sıra deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipman yer alıyor.

Kaynak: AA