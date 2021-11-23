İznik Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışan kepçe operatörü 24 yaşındaki Sezgin Yılmaz, Derbent Mahallesi'nde ormanlık alanda çalışırken bir ayının saldırısına uğradı.

Boynundan, elinden ve ayaklarından yaralanan Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz’a kuduz aşısı yapıldı.

"Ayıya hakkımı helal etmiyorum"

Taburcu edilen Yılmaz, ayıyla karşılaşma anını şöyle anlattı:

"Ormanda çalışıyorduk. Yemek molasına çıktım. Dönüşte ayı ile göz göze geldim. Ayıdan 100-150 metre kaçtım ama beni yakaladı. 5-6 dakika beraber boğuştuk. Sonra sesleri duyan abim geldi, beni hastaneye kaldırdılar. Siz gidin bir de aynın halini görün onun hali daha perişan. Ben işimde gücümde biriyim ayıya hakkımı helal etmiyorum."