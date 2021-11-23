Olay, Atatürk Caddesi Kültür Parkı kavşağında meydana geldi. Sunay Atilla üst geçidinden inen 42 yaşındaki M.F.G. idaresindeki halk otobüsünün fren patladı.

6 araç zincirleme kaza yaptı

Frenin tutmadığını farkına varan sürücü M.F.G., kırmızı ışıkta bekleyen 38 yaşındaki Burç M.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ışıkta bekleyen Haydar Cura'nın kullandığı araç ile Oğuz A., Özlem D., Nebahat G. ve Coşkun Y. idaresindeki otomobillerle zincirleme kazaya karıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Çarpmanın etkisiyle otobüste yolculuk yapan 72 yaşındaki Ali Turgay K. adlı kişi oturduğu koltuktan ön tarafa fırladı. Kazada Ali Turgay K. ile birlikte İsmet Efe B. ve Hikmet Melih B. adlı çocuklar da yaralandı.

Araçlarda hasar oluşurken, savaş alanına dönen kavşakta trafik kapanma noktasına geldi.