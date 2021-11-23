Halk otobüsünün freni patladı, zincirleme kazaya sebep oldu
Mersin’in Tarsus ilçesinde freni patlayan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Otobüsteki 3 yolcunun yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.
Olay, Atatürk Caddesi Kültür Parkı kavşağında meydana geldi. Sunay Atilla üst geçidinden inen 42 yaşındaki M.F.G. idaresindeki halk otobüsünün fren patladı.
6 araç zincirleme kaza yaptı
Frenin tutmadığını farkına varan sürücü M.F.G., kırmızı ışıkta bekleyen 38 yaşındaki Burç M.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ışıkta bekleyen Haydar Cura'nın kullandığı araç ile Oğuz A., Özlem D., Nebahat G. ve Coşkun Y. idaresindeki otomobillerle zincirleme kazaya karıştı.
Çarpmanın etkisiyle otobüste yolculuk yapan 72 yaşındaki Ali Turgay K. adlı kişi oturduğu koltuktan ön tarafa fırladı. Kazada Ali Turgay K. ile birlikte İsmet Efe B. ve Hikmet Melih B. adlı çocuklar da yaralandı.
Araçlarda hasar oluşurken, savaş alanına dönen kavşakta trafik kapanma noktasına geldi.