Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Ardahan ve Kars'ta
[Fotoğraf: Getty]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyle Ardahan ile Kars'ta kaydedildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah yer yer sis ve pus görülecek.
Bölgede, sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
En düşük sıcaklık Ardahan ve Kars'ta
Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 8, Ağrı'da 5, Erzurum'da 4, Iğdır'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Erzincan'da sıfır, Tunceli'de ise 1 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 16, Erzincan ve Iğdır'da 12, Erzurum'da 11, Ağrı'da 10, Kars'ta 9 ve Ardahan'da 8 derece olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Ardahan Doğu Anadolu Bölgesi Kars Meteoroloji
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