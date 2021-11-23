Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 09:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'daki yol verme kavgasında yumruklar konuştu
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da otomobil sürücüsü ile belediye otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde terminal hattında yolcu taşıyan otobüste meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeyken yol verme yüzünden tartışan ikili, otomobil sürücüsü ışıklarda durunca otobüsün içerisinde kavga etmeye başladı.
[Fotoğraf: İHA]
Uzun süre birbiriyle boğuşan ve yumruklaşan iki sürücü yolcuların müdahalesiyle ayrıldı.
O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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