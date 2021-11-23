Olay, dün akşam saatlerinde terminal hattında yolcu taşıyan otobüste meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeyken yol verme yüzünden tartışan ikili, otomobil sürücüsü ışıklarda durunca otobüsün içerisinde kavga etmeye başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Uzun süre birbiriyle boğuşan ve yumruklaşan iki sürücü yolcuların müdahalesiyle ayrıldı.

O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.