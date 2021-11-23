Kaza, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ş. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hatice Bilaloğlu’na ve ardından kaldırımda bekleyen 3 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bilaloğlu kanlar içinde yerde kalırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri yaralılara yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de kaçan sürücünün kimliğini tespit ederek yakaladı. Yakalanan sürücünün alkol testinde 0.19 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Yaşama sadece 2 gün tutunabildi

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hatice Bilaloğlu’ndan ise 2 gün sonra acı haber geldi. Doktorların bütün müdahalesine rağmen genç kız hayatını kaybetti.