Alkollü sürücünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ş. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hatice Bilaloğlu’na ve ardından kaldırımda bekleyen 3 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bilaloğlu kanlar içinde yerde kalırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri yaralılara yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri de kaçan sürücünün kimliğini tespit ederek yakaladı. Yakalanan sürücünün alkol testinde 0.19 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Yaşama sadece 2 gün tutunabildi
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hatice Bilaloğlu’ndan ise 2 gün sonra acı haber geldi. Doktorların bütün müdahalesine rağmen genç kız hayatını kaybetti.