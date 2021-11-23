Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da çakıl yüklü tır devrildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda çakıl taşı yüklü tır devrildi.
Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çakıl taşı yüklü tır devrildi. Tır'da yüklü malzeme yola saçıldı.
Kazada, hafif yaralanan tır sürücüsü Mustafa Önal, hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapandı.
Etiketler: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 10:44
- 10:37
- 10:33
- 10:44
- 10:40
Sıradaki Haber
Garajda çıkan yangın kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz