Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 09:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da okul servislerine denetim
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da trafik polisleri, Beşiktaş ve Üsküdar'da okul servislerine denetim yaptı.
İstanbul'da Trafik Denetleme Şube ekipleri, Beşiktaş ve Üsküdar'da belirlenen noktalarda okul servis araçlarına denetim yaptı.
Denetimlerde, öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi.
Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Evraklarında eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Sıradaki Haber
42 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz