İstanbul'da Trafik Denetleme Şube ekipleri, Beşiktaş ve Üsküdar'da belirlenen noktalarda okul servis araçlarına denetim yaptı.

Denetimlerde, öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi.

Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Evraklarında eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.