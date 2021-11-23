Diyarbakır’da emniyet ekipleri, yasa dışı bahis oynama ve oynatma için yapılan şikayet üzerine, merkez ilçelerdeki 14 adres ile 17 şüpheliyi tespit etti.

Eş zamanlı baskınlarda, adreslerin 7'sinde yasa dışı bahis oynatıldığı ve binlerce kişinin sanal bahis hesaplarının olduğu tespit edildi.

Baskınlara karşı sigorta düzeneği kurulmuş

Operasyonda 17 şüpheliden 12'si yakalandı. 30 hard disk, 1 yazıcı, 8 cep telefonu, çok sayıda kupon ve yüklü miktarda paraya da el koyuldu.

Öte yandan bahis oynatılan adreslerde, olası polis baskınlara karşı elektriği kesmek için bitişik dükkanlara sigorta düzeneği kurulduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4'ü de serbest bırakıldı.

5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.