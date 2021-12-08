İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı organ nakli ticaretine yönelik çalışma başlatarak, İstanbul'daki hastanelerin kayıtlarını inceledi. Beylikdüzü'ndeki hastanenin incelenen kayıtlarında çok fazla yabancı uyruklu kişiye sahte belge ile organ nakli yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Sahte doğum belgeleriyle organ nakli

Detaylı araştırmada, hastanede Filistin ve Ürdün uyruklu kişilere, kendi konsolosluklarından alınmış gibi gösterilen sahte akrabalık ve doğum belgeleriyle organ nakli yapıldığı tespit edildi. Sürdürülen teknik ve fiziki takipte, Filistin ve Ürdün'den organ nakli yapılacak ve organını satacak kişileri getirerek, Beylikdüzü'ndeki hastanede ameliyatları yaptıran 4 kişilik şebeke belirlendi.

Filistin ve Ürdün uyruklu 4 şebeke üyesinin, organ nakli yapılacak kişiden 45 bin dolar aldığı, bu paranın 15 bin dolarını, organını satan kişiye, 16 bin dolarını hastaneye ve 19 bin dolarını kendilerine aldıkları ortaya çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Müşterilerini sosyal medyadan buluyorlar

Şebeke üyelerinin gerekli tetkiklerini yaptırdıkları, birbirleriyle uyumlu olan organ nakli yapılacak kişi ve organını satacak kişiyi ülkelerinden İstanbul'a getirdikleri, bir katını kapattıkları bir otelde konaklamalarını sağladıkları, ameliyat sonuna kadar tüm işlemlerini takip ettikleri anlaşıldı. Filistin ve Ürdün uyruklu 4 şebeke üyesinin, organ nakli yapılacak kişi ve organını satacak kişiyi sosyal medyadan bulduğu belirtildi. Aynı zamanda şebekenin liderinin Hasan B., organ nakli ile ilgili gönderilen kişileri Türkiye'de karşılayan sorumlu kişinin Hasan Abu Z., doktorun Ali Y.M S. ve aracı kişinin ise Ahmad M. oldukları tespit edildi.

4 tutuklama

Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen ekipler 3 Kasım Cuma günü, Hasan B., Hasan Abu Z., Ali Y.M S. ve Ahmad M.'yi kaldıkları otelde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şebeke üyesi 4 kişinin sorgulamaları sonrası organ ameliyatları yapılmış Filistin uyruklu Hala Q.A. ile Ürdün uyruklu Abdel H., Nihad S., Mohammad S.V., Naem S.S. ve 1 Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 21 bin 600 dolar ile 10 bin TL'ye el konuldu. Operasyondaki aramalarda çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şebeke üyesi 4 kişi Hasan B., Hasan Abu Z., Ali Y.M S. ve Ahmad M. tutuklanırken, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.