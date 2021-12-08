Samsun'da ağaç devrildi: 1 kişi yaralandı
Samsun’un Bafra ilçesinde restorasyon çalışmaları yapılan caminin bahçesindeki ağaç rüzgar nedeniyle devrildi. Yoldan geçen bir kişi ağacın altında kalarak yaralandı. Devrilen ağacın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
Çilhane Mahallesi Tekel Caddesi'nde, restorasyon çalışmaları yapılan Çarşı Camii bahçesindeki zemin çalışmaları nedeniyle kökü zayıflayan çam ağacı rüzgarın da etkisiyle yola doğru devrildi.
Ağaç, yoldan geçen 32 yaşındaki Kahraman Kaya isimli vatandaşın üzerine düştü. Yoldan geçen vatandaşlar devrilen ağacın altında kalan Kahraman Kaya’yı çıkartarak 112'yi arayarak haber verdi.
Olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri üzerine ağaç düşmesi sonucu yaralanan şahsı Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Ağaç kaldırıldı, yol trafiğe açıldı
Polis ekipleri de kapanan yolda güvenlik önlemleri alarak itfaiye ve YEDAŞ ekiplerine haber verdi.
YEDAŞ ekipleri tarafından elektrikler kesildikten sonra itfaiye ve belediye ekiplerince, devrilen ağaç bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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