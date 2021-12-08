Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre yağışların bir süre daha yurt genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak etkili olacak.

Sağanak ve kar etkili olacak

Gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olacak. Bu illerde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması da tahmin ediliyor.

Bu gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklığın Marmara ve Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Fırtına etkisini devam ettirecek

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlara 'tedbirli olun' uyarısı

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da fırtına beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.