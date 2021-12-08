İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir apartmandaki dairenin mutfak kısmından dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını büyümeden önlerken, üst katta oturan 3 kişinin yangını izlediği sırada dumandan etkilendi.

Alevlerin mutfakta ocaktan çıktığı öğrenilirken polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.