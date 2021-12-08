Batı'da lodos ve yağmur, Doğu'da kar... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kuvvetli yağışlar sürecek.

İstanbul'da hava sıcaklığı, hafta sonunda 18 dereceye kadar yükselecek. Megakentte cuma günü yağmur bekleniyor.

Haftalık Hava Durumu

(8 - 14 Aralık 2021)

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, Perşembe gününden itibaren biraz artarak batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/VetPBcsKRb — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 7, 2021

Ankara ve İzmir yağmurlu

Başkent Ankara'da da bugün hava yağmurlu olacak. 10 derece olan sıcaklık cuma gününden itibaren 14-15 dereceyi bulacak.

İzmir'de ise hafta boyunca sağanak etkili olacak. Bugün 17 derece olan sıcaklık hafta sonu 22 dereceye kadar çıkacak.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, çarşamba günü Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış olacağını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Bir de Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde Bingöl, Muş, Diyarbakır çevrelerindeki yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle cuma gününden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz’deki yağışlar kuvvetli olacak."

Lodos Doğu'yu da etkileyecek

Uzmanlar, kuvvetli lodosa karşı da uyardı. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodos beklediklerini söyleyen Cengiz Çelik, "İç Anadolu'nun doğusunda ve yine Doğu Anadolu Bölgesi genelinde de kuvvetli lodos beklentimiz var" dedi.

Tahminlere göre, hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren artacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak.