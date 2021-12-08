Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 02:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de otomobil tıra çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Bulgaristan'dan gelen H.O'nun kullandığı 34 ZK 3427 plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere, ardından yakındaki akaryakıt istasyonunun önünde, park halindeki 33 AIF 344 plakalı tıra çarptı.
Kazada, otomobilde sıkışan sürücü H.O. ile yanındaki A.U.Ç. yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kazanın ardından tır sürücüsü G.O, gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne İtfaiye Kapıkule Trafik Kazası
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